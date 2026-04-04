Трамп просит у Конгресса $152 миллиона на восстановление тюрьмы «Алькатрас»

Дональд Трамп запросил у Конгресса США $152 миллиона на восстановление тюрьмы «Алькатрас». Такие данные содержатся в проекте бюджета на 2027 год, опубликованного Белым домом, сообщает CNN.

Тюрьма «Алькатрас»

В настоящее время «Алькатрас» является популярной туристической достопримечательностью. Глава Белого дома хочет снова сделать из «Алькатраса» тюрьму строгого режима для опасных преступников.

СМИ пишут, что на острове, где располагается бывшая тюрьма, нет канализации и водопровода.

«Большая часть острова, известного как «Скала», покрыта птичьим пометом. Все необходимые припасы приходится доставлять на лодках», — говорится в публикации.

Власти Сан-Франциско не оценили намерение Трампа восстановить тюрьму, так как туризм стал одной из крупнейших отраслей экономики города.

Год назад Дональд Трамп также заявлял, что намерен возобновить работу известной тюрьмы «Алькатрас».

Тюрьма «Алькатрас» закрыта в 1963 году по решению генерального прокурора Роберта Кеннеди. Основной причиной стало дорогое содержание, около $10 в день на одного заключенного против $3 в других тюрьмах. Последние 30 заключенных переведены в другие учреждения.

Когда-то в этой тюрьме содержался легендарный гангстер Аль Капоне.

Сегодня «Алькатрас» — это общественный музей и одна из главных туристических достопримечательностей Сан-Франциско, ежегодно привлекающая около 1,5 миллиона посетителей. Бывшая тюрьма находится в ведении Службы национальных парков США, восстанавливается и обслуживается.


 
