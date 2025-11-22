Представители ГСИН Кыргызстана изучили опыт тюремной системы России

Представители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая обсудили вопросы модернизации пенитенциарных систем и внедрения новых технологий, в том числе для исправления осужденных, на VII Международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправление», который прошел в Рязани. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что делегация КНР приняла в нем участие впервые.

Главой Федеральной службы исполнения наказаний РФ отмечено, что форум «зарекомендовал себя как авторитетная научная площадка для обсуждения актуальных вопросов современной пенитенциарной науки и практики», а международное участие в нем «дает широкие возможности для обсуждения вопросов применения и совершенствования уголовных наказаний, развития института пробации в России, социальной, воспитательной и психологической работы».

Участники представили свой опыт социальной, воспитательной и психологической работы с осужденными, применения инноваций для модернизации системы исполнения наказаний, развития альтернативных наказаний и внедрения цифровых технологий в работу тюремных ведомств.