В тюрьмах Кыргызстана установлен новый режим, направленный на ликвидацию криминального влияния и наведение строгого порядка. Об этом в соцсетях сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

По ее данным, ранее осужденные практически не работали, полностью содержались за счет государства и находились под контролем так называемых «воров в законе». Отмечается, что привилегии получала только ограниченная группа заключенных, тогда как остальные жили в тяжелых условиях и вынужденно ежемесячно собирали деньги для криминальных авторитетов. По оценкам, через такую систему проходили сотни миллионов сомов.

Сейчас, утверждает Дайырбек Орунбеков, государство полностью восстановило порядок в колониях. В учреждениях заработали производственные объекты: небольшие заводы, фермы и сельхозучастки. Заключенные выращивают овощи, занимаются животноводством и обеспечивают себя продуктами, принося при этом доход государству.

Он считает, что условия для всех стали равными: заключенные работают, обеспечены бесплатной формой и получают трехразовое питание. Некоторые из них теперь даже могут отправлять заработанные средства семьям, тогда как раньше просили у родственников помощь, отметил Дайырбек Орунбеков.

По его мнению, подобных изменений невозможно было добиться ранее, так как прежние власти поддерживали связи с криминальными структурами и не могли установить порядок в тюрьмах.