В российских тюрьмах отбывают наказание 1 тысяча 126 граждан Кыргызстана. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша КР сообщил генеральный консул Кыргызской Республики в Новосибирске Айбек Айдарбеков.

По его словам, из них 143 гражданина находятся в исправительных учреждениях Новосибирска.

«Со 138 из них мы встречались и проводили беседы. Наши граждане больше всего были задержаны за совершение преступлений, связанных с наркотиками, фактами изнасилования, грабежи, мошенничество.

В 2025 году депортировали 311 граждан КР, что составляет 7-8 процентов от общего числа депортированных. В таких случаях мы проводим работу, чтобы как можно больше наших граждан отправить на родину, которых размещают в центре временного содержания», — добавил Айбек Айдарбеков.

Он отметил, что в 2025 году по линии МВД был экстрадирован 61 гражданин КР.