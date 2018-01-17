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Власть

США меняют Кыргызстан на Узбекистан для достижения своих целей в Афганистане

«США меняют Кыргызстан на Узбекистан для достижения своих целей в Афганистане», — заявил в интервью изданию «Экономика сегодня» генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

«Смена власти в Узбекистане может дать надежду на изменение отношений с США, но серьезное внедрение Штатов в эту страну, в том числе и для решения афганской проблемы, возможно только через экономику, — считает эксперт. — Но она должна быть кардинально перестроена. Пойдут ли на это в Ташкенте, большой вопрос».

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В принципе США могут «купить» Узбекистан, говорит эксперт, имея в виду серьезные инвестиции, но для этого нужно заинтересовать власти страны.

«А в этом вопросе у узбеков есть разные мнения. Ключевое — что от активного внедрения американских денег хорошо не будет, и это, по сути, верно», — отметил Дмитрий Журавлев.

Что касается афганского вопроса, здесь у США и Узбекистана заинтересованность обоюдная. Узбекистан — самая стабильная страна в регионе южнее Казахстана, а поскольку американцы завязли в Афганистане, им интересно для решения этой проблемы прийти именно в Узбекистан.

«Есть, конечно, Кыргызстан, но там свои сложности, — отметил Дмитрий Журавлев. — Кыргызстан — как плацдарм для работы в Афганистане — меньше, к тому же кыргызы то за американскую базу на своей территории, то против».

В свою очередь, стабилизация Афганистана нужна Узбекистану, так как афганские банды — это серьезная угроза для страны, подчеркнул эксперт.
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