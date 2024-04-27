Штормовое предупреждение. На дорогах Кыргызстана ожидают сход лавин и гололед

На горных дорогах Кыргызстана ожидают сход лавин и гололед. Об этом предупреждает МЧС.

По данным Гидрометеорологической службы, с 27 по 29 апреля в связи с ожидаемыми осадками и неустойчивой погодой на дорогах страны возможны сход лавин, местами дождь.

В горных районах республики дождь и гололед:

на 207-224-м километрах трассы Бишкек — Ош (на перевале Ала-Бель);

на 74-86-м километрах трассы Каракол — Энильчек (на перевале Чон-Ашуу).

«На автодорогах снежный накат и гололедица. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров», — отметили в МЧС.

В случае происшествия звонить в единую службу 112.