В Узбекистане с 1 мая повышают тарифы на электроэнергию и природный газ

С 1 мая в Узбекистане повышаются цены на электричество и газ — впервые с августа 2019 года. Об этом сообщили узбекские СМИ.

Одновременно вводятся социальные нормы по потреблению энергоресурсов.

С 1 мая их размер станет:

электроэнергия — до 200 киловатт-час в месяц;

газ (с марта по октябрь, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — с марта по сентябрь) — до 100 кубометров;

газ (во время отопительного сезона с ноября по февраль, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — октябрь — февраль) — до 500 кубометров.

Под социальной нормой понимается объем, оплачиваемый населением по льготному тарифу. До установленной нормы электричество или газ продают по относительно низкой (льготной) цене, а свыше — по рыночным ценам.

С 1 мая повышаются тарифы и на энергоресурсы. Тариф на сжиженный газ для населения увеличится с 1 тысячи 120 до 1,6 тысячи сумов за 1 килограмм (1 сум = 0,0070 сома).

С 1 июня цена газа, отпускаемого для автомобильных газозаправочных компрессорных станций (АГНКС), увеличится с 1,5 до 1,8 тысячи сумов.

С 1 апреля 2025 года тарифы планируют повысить еще раз.