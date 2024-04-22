Депутат предлагает изучить расхождения в цифрах по импорту товаров из КНР

Чиновники изучают причину расхождения в цифрах статистических данных во внешнеторговом обороте между Кыргызстаном и Китаем. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной таможенной службы Самат Исабеков.

Депутат Айсара Абдибаева отметила, что глава таможни делает вид, что не замечает большую разницу в статистических данных двух стран.

Самат Исабеков ответил, что 80 процентов товаров ввозится в республику из КНР.

«Китайская сторона дает информацию только о том, в какую страну въехал груз. Далее часть товаров остается у нас, на территории ЕАЭС, потом транзитом направляется в пункт назначения. Выясняя причины расхождения, ведем переговоры с главным таможенным управлением КНР, туда ездили наши эксперты, сам я тоже встречался. Они говорят, что все решают власти. Дальше работа застопорилась», — сказал председатель ГТС.

Айсара Абдибаева предложила депутатам парламента на месте самим провести изучение.

Отметим, сопоставление статистических данных Кыргызстана и Китая показывает, что только за последние четыре года импорт из КНР в нашу страну резко вырос, а таможенные расхождения в статданных составили $33,5 миллиарда.