Кыргызстанцы в Санкт-Петербурге похитили и вымогали у мужчины 800 тысяч рублей

Два кыргызстанца в Санкт-Петербурге похитили и вымогали у мужчины 800 тысяч рублей. Они задержаны. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ленинградской области.

По ее данным, четверо мужчин вымогали 800 тысяч рублей у иностранца, удерживая его в машине такси.

В полицию города обратился 23-летний гражданин Узбекистана и рассказал правоохранителям историю своего похищения. После его рассказа было возбуждено уголовное дело о разбое. Инцидент, по словам заявителя, произошел около 17.00 25 апреля на парковке ТРК «Норд». Там на потерпевшего напали четыре незнакомца и усадили его в такси.

Неизвестные, имевшие при себе нож и пистолет, потребовали у молодого человека 800 тысяч рублей. Таких денег у пострадавшего не было, однако он передал вымогателям 20 тысяч рублей наличными и еще 40 тысяч перевел им на карту. Злоумышленники также решили отобрать у узбекистанца мобильный телефон и вывезти его за город. Они отпустили мужчину только ночью, высадив у поселка Новоселье в Ломоносовском районе.

Двое подозреваемых задержаны. Оба, как уточняется, приехали из Кыргызстана. На задержанных составили протоколы о нарушении режима пребывания на территории РФ и оставили их в камере.