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В Салехарде задержали кыргызстанца, находящегося в розыске десять лет

В Салехарде задержали кыргызстанца, находящегося в розыске десять лет. Об этом сообщили в управлении МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уточняется, что объявленный в федеральный розыск в 2014 году гражданин КР «нашелся» в Салехарде. 25 апреля его задержали сотрудники уголовного розыска.

«В ходе оперативно-разыскного мероприятия «Розыск» 35-летний гражданин Кыргызстана был задержан на территории Салехарда сотрудниками отдела уголовного розыска. Скрывавшийся от следственных действий мужчина опрошен», — говорится в сообщении.

Иностранца объявили в розыск по статье об использовании поддельного паспорта. Ему удавалось скрываться от правоохранительных органов в течение десяти лет. После задержания кыргызстанца отправили в столицу к инициаторам розыска — полицейским отдела МВД РФ по району Измайлово Москвы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292793/
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