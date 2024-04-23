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Власть

В Бишкек прибыл представитель Госдепа США. Что обсуждали

В Бишкек для ежегодных двусторонних консультаций прибыл заместитель помощника госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Джон Марк Поммершайм.

С ним встретился заместитель министра иностранных дел КР Айбек Молдогазиев.

Позже посольство США разместило на своей странице в X следующее сообщение: «Ежегодные двусторонние консультации между США и Кыргызской Республикой (ABCs) способствуют нашим общим интересам и партнерству. На сегодняшних ABCs Соединенные Штаты и Кыргызстан обсудили политическое и безопасное сотрудничество, гражданское общество и верховенство права, а также экономическую диверсификацию».

А на сайте МИД КР появился текст совместного заявления. В нем говорится, что консультации прошли успешно.

Стороны упомянули прошедший в сентябре 2023 года в Нью-Йорке саммит в формате «С5+1», указав на то, что эта встреча «положительно повлияла на региональное сотрудничество и приверженность как США, так и Кыргызстана к его укреплению в регионе».

США и Кыргызская Республика планируют и дальше оставаться партнерами в области политики и безопасности.

В заявлении отмечается, что замглавы МИД КР обсудил со своим американским коллегой эти вопросы, включая совместную борьбу с терроризмом, охрану границ, безопасность в области здравоохранения и сотрудничество в сфере обороны.

Соединенные Штаты подтвердили свою неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости КР на протяжении 32 лет двустороннего кыргызско-американского партнерства.

Что касается экономического сотрудничества, то Вашингтон заявил о своей поддержке в плане развития креативной экономики.

В заявлении уточняется, что стороны поговорили о перспективах в этой области, в частности для установления связей, обмена идеями и демонстрации последних тенденций и технологий.

Американские бизнесмены увеличат инвестиции, в том числе в зеленую экономику и сельское хозяйство.

От экономической повестки перешли к вопросам гражданского общества и верховенства закона.

Кыргызстан и США признали, что свобода СМИ, сильное гражданское общество, уважение прав человека, включая права женщин, усиление защиты от гендерного насилия, независимость судебной системы и борьба с коррупцией являются неотъемлемой частью достижения нашей общей цели по построению устойчивой, процветающей и безопасной КР.

Из текста совместного заявления МИД КР и Госдепартамента США

Стороны также пришли к выводу, что следует больше внимания уделять преподаванию английского языка, способствующего укреплению связей.

Следующие ежегодные консультации — 2025 пройдут в Вашингтоне.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292314/
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