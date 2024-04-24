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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине

Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно окончательным результатам голосования, опубликованным телеканалом C-Span, проект документа поддержали в общей сложности 79 членов Сената, тогда как против инициативы выступили 18.

Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу.

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Из $60,84 миллиарда общих расходов на Украину $23,2 миллиарда направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще $13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, $11,3 миллиарда предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить $26 миллионов.

Джо Байден в последнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу «значительных новых пакетов оборонной помощи» Вашингтоном для поддержки Киева.

Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики. По данным источников газеты Politico, США надеются поставить часть помощи из нового пакета для Украины к 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из него будет отправлено к этому времени.

  • Россия начала Специальную военную операцию (СВО, официальное название боевых действий в РФ ) на Украине 24 февраля 2022 года. Началось наступление на Киев, Харьков, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

  • Многие западные страны, включая ЕС, осудили вторжение российских войск. Сначала Украине оказывали только финансовую помощь, позже страны НАТО и не только стали передавать ей различные виды вооружений, включая тяжелые.

  • С 24 февраля 2022 года Украина получила международную помощь на сумму более 170 миллиардов евро: 40 процентов приходится на военную составляющую, 10 процентов — на гуманитарную. Остальное — финансовая поддержка. Последний крупный транш — 50 миллиардов евро от ЕС в конце января 2024 года.

  • Против России с 24 февраля 2022 года ввели самое большое в мире количество санкций. Под них попали промышленный, военно-промышленный, банковский и многие другие сектора экономики. Есть и персональные санкции в отношении политических, военных и общественных деятелей.

  • Договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписаны 30 сентября 2022 года после референдумов. Многие страны их не признали. Генеральная ассамблея ООН осудила референдумы. Кыргызстан во время голосования воздержался.

  • По разным оценкам, боевые потери России и Украины с обеих сторон составляют от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными. Официальных данных о погибших нет, Москва и Киев их засекретили.

  • По данным ООН на 26 января 2024 года, около 10 миллионов украинцев покинули дома из-за боевых действий. Примерно 6,3 миллиона уехали за границу, еще 3,7 миллиона — переместились в другие регионы Украины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292426/
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