Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине

Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно окончательным результатам голосования, опубликованным телеканалом C-Span, проект документа поддержали в общей сложности 79 членов Сената, тогда как против инициативы выступили 18.

Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу.

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Из $60,84 миллиарда общих расходов на Украину $23,2 миллиарда направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще $13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, $11,3 миллиарда предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить $26 миллионов.

Джо Байден в последнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу «значительных новых пакетов оборонной помощи» Вашингтоном для поддержки Киева.

Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики. По данным источников газеты Politico, США надеются поставить часть помощи из нового пакета для Украины к 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из него будет отправлено к этому времени.