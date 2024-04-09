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Власть

Главы МИД Кыргызстана и Азербайджана обсудили инвестиционное сотрудничество

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего расширения двусторонних стратегических и братских отношений между нашими двумя государствами.

Главы МИД Кыргызстана и Азербайджана обозначили готовность прилагать совместные усилия по увеличению уровня товарооборота между двумя странами. В том числе посредством деятельности совместной кыргызско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, проведения бизнес-форумов и инвестиционных проектов Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Особое внимание уделено активизации инвестиционного сотрудничества между странами в транспортно-логистической сфере, возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики.

Стороны также обсудили предстоящие в текущем году взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, строительство инфраструктурных проектов в Кыргызстане и Азербайджане, возобновление авиарейса Баку — Бишкек — Баку, проведение Дней культуры двух стран.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить сотрудничество в рамках международных организаций, включая взаимную поддержку в вопросах продвижения кандидатур двух стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291165/
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