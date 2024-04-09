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Власть

Посол Кыргызстана встретился с заместителем госсекретаря США Узрой Зеей

Посол Кыргызстана в США и Канаде Бактыбек Аманбаев встретился с заместителем государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зеей. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Стороны обсудили развитие демократии и ситуацию с правами человека в КР, а также была представлена информация по принятому закону о некоммерческих организациях. Посол подробно рассказал о ситуации с правами человека в республике, а также о принимаемых мерах по развитию демократических институтов.

«Узра Зея отметила, что Кыргызстан всегда отличался в защите демократических принципов, и подтвердила готовность сотрудничать в области прав человека и развития демократических ценностей. Cтороны выразили обоюдное намерение продолжать конструктивное сотрудничество по широкому спектру двустороннего партнерства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291087/
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