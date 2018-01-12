США готовы сотрудничать с Кыргызстаном, несмотря на некоторые разногласия

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Кыргызстаном, несмотря на наличие некоторых разногласий. Об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, заявила первый заместитель помощника госсекретаря США в Бюро по Южной и Центральной Азии, посол Элис Уэллс.

По ее словам, за последние 26 лет США вложили в Кыргызстан $2 миллирада. Американское правительство, подчеркнула Элис Уэллс, хочет видеть республику процветающей и успешной. «Наши взаимоотношения опираются на доверие и уважение. Есть некоторые разногласия, но мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Кыргызстаном, в его безопасности», — подчеркнула посол.

Надеемся на укрепление диалога с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Элис Уэллс

Она добавила, что и от Кыргызстана, в часности, зависит процветание Центральноазиатского региона.

Первый заместитель помощника госсекретаря в Бюро по Южной и Центральной Азии отметила, что для Америки это критически важный регион.