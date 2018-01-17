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Власть

ПРООН готова поддержать нацпроект «Таза коом» и реформы правительства

«Мы готовы поддержать национальный проект «Таза коом» и программу правительства «Жаны доорго кырк кадам», — заявил сегодня Постоянный координатор системы ООН, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Озонния Ожиело на встрече с премьер-министром Сапаром Исаковым.

«За последние годы заметно вырос уровень сотрудничества между Кыргызстаном и ПРООН, в рамках которого успешно реализовывается ряд проектов по социально-экономическому развитию республики. Учитывая это, хочу выразить готовность к продолжению партнерства с институтами ООН в данном направлении, так как программы ПРООН играют важную роль в улучшении жизни наших граждан», — подчеркнул Сапар Исаков.

Озонния Ожиело отметил, что вся работа системы ПРООН сосредоточена на тех задачах и вопросах, которые ставит перед ними правительство и граждане Кыргызстана.

«У меня важная миссия — продолжить начатое предшественником дело и быть лучше. Хочу заверить, что мы готовы к сотрудничеству, поддержке и плодотворной работе с правительством Кыргызстана. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в реализации и поддержке новых амбициозных проектов, одними из которых являются «Таза коом» и «Жаны доорго кырк кадам». Это важные и нужные для общества и страны проекты. Мы готовы их поддержать», — подчеркнул Озонния Ожиело.
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