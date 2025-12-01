Пять новых аппаратов ИВЛ отправят в Баткен в помощь новорожденным

Минздрав Кыргызстана получил пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для укрепления неонатальной помощи в Баткенской области.

По данным ведомства, оборудование закуплено Программой развития ООН (ПРООН). Общая стоимость поставки составила более $65 тысяч. Оборудование направлено в отделения неонатологии Баткена и одноименной области и предназначено для оказания жизненно важной помощи новорожденным, включая детей с критическими состояниями и дыхательной недостаточностью.

«Для нас важно, чтобы даже в самых удаленных регионах дети могли получать квалифицированную помощь. Мы высоко ценим вклад ПРООН в укрепление технического потенциала здравоохранения, развитие кадров и внедрение современных решений», — подчеркнул глава МЗ КР Эркин Чечейбаев.

Отмечается, что ПРООН поможет обучить медицинский персонал в Баткенской области работе с аппаратами ИВЛ. Это позволит эффективно и безопасно использовать оборудование с первых дней эксплуатации.