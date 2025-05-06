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Общество

Кыргызстан занял 117-е место в глобальном рейтинге человеческого развития ПРООН

Кыргызстан занял 117-е место из 193 стран в глобальном рейтинге человеческого развития ПРООН. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сегодня в Брюсселе ПРООН представила глобальный отчет о человеческом развитии 2025 года под названием «Выбор за нами: Человек и возможности в эпоху ИИ».

В отчете описывались анализ и тренды, как ИИ и цифровые технологии формируют новые пути развития, создавая как возможности, так и вызовы. Кроме того, документ включал три важных направления для дальнейшего развития: формирование экономики взаимодополнения, в которой человек и ИИ работают вместе; стимулирование инноваций с целью расширения человеческого потенциала;
инвестиции в инклюзивные системы образования, здравоохранения и социальной
защиты.

Отмечается, что КР продолжает устойчиво развиваться в сфере человеческого развития, добиваясь прогресса в образовании, здравоохранении и уровне жизни.

С 1990 по 2023 год наблюдаются следующие улучшения:

  • продолжительность жизни при рождении в стране увеличилась на 6,9 года;
  • в 2023-м республика достигла значения Индекса человеческого развития (ИЧР) 0,720, уже второй год подряд входя в категорию «Высокий уровень человеческого развития»;
  • ожидаемая продолжительность обучения увеличилась на 0,8 года;
  • средняя продолжительность обучения увеличилась на 2,9 года;
  • валовой национальный доход (ВНД) на душу населения вырос примерно на 1,3 процента;
  • государство достигло значительных успехов в обеспечении гендерного равенства;
  • значение ИМБ в стране составляет 0,001, что указывает на хорошие результаты в сокращении масштабов многомерной бедности.

Но, несмотря на положительные результаты, Индекс человеческого развития с поправкой на неравенство (ИЧРН) демонстрирует, что республика теряет 9,9 процента своего потенциала развития из-за неравномерного распределения достижений в сферах здравоохранения, образования и уровня жизни. Неравенство существенно снижает выгоды для различных групп населения. 

Для дальнейшего повышения уровня человеческого развития Кыргызстану важно
использовать существующие возможности:

  • расширение цифровой инфраструктуры и доступ к технологиям, особенно в сельских районах;
  • инвестиции в возобновляемые источники энергии;
  • усиление программ профессионального и технического образования;
  • партнерство с частным сектором. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328325/
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