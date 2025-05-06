Кыргызстан занял 117-е место в глобальном рейтинге человеческого развития ПРООН

Кыргызстан занял 117-е место из 193 стран в глобальном рейтинге человеческого развития ПРООН. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сегодня в Брюсселе ПРООН представила глобальный отчет о человеческом развитии 2025 года под названием «Выбор за нами: Человек и возможности в эпоху ИИ».

В отчете описывались анализ и тренды, как ИИ и цифровые технологии формируют новые пути развития, создавая как возможности, так и вызовы. Кроме того, документ включал три важных направления для дальнейшего развития: формирование экономики взаимодополнения, в которой человек и ИИ работают вместе; стимулирование инноваций с целью расширения человеческого потенциала;

инвестиции в инклюзивные системы образования, здравоохранения и социальной

защиты.

Отмечается, что КР продолжает устойчиво развиваться в сфере человеческого развития, добиваясь прогресса в образовании, здравоохранении и уровне жизни.

С 1990 по 2023 год наблюдаются следующие улучшения:

продолжительность жизни при рождении в стране увеличилась на 6,9 года;

в 2023-м республика достигла значения Индекса человеческого развития (ИЧР) 0,720, уже второй год подряд входя в категорию «Высокий уровень человеческого развития»;

ожидаемая продолжительность обучения увеличилась на 0,8 года;

средняя продолжительность обучения увеличилась на 2,9 года;

валовой национальный доход (ВНД) на душу населения вырос примерно на 1,3 процента;

государство достигло значительных успехов в обеспечении гендерного равенства;

значение ИМБ в стране составляет 0,001, что указывает на хорошие результаты в сокращении масштабов многомерной бедности.

Но, несмотря на положительные результаты, Индекс человеческого развития с поправкой на неравенство (ИЧРН) демонстрирует, что республика теряет 9,9 процента своего потенциала развития из-за неравномерного распределения достижений в сферах здравоохранения, образования и уровня жизни. Неравенство существенно снижает выгоды для различных групп населения.

Для дальнейшего повышения уровня человеческого развития Кыргызстану важно

использовать существующие возможности: