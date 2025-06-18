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Общество

Банки будут верифицировать зеленое и климатическое финансирование: проект ПРООН

Кабинет министров и ПРООН запускают проект по укреплению национального потенциала в области зеленого и климатического финансирования. Об этом сообщили в Программе развития ООН.

Уточняется, что Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с ПРООН  будет способствовать эффективному использованию финансирования.

Напомним, в Национальной программе развития КР до 2040 года и обязательствах страны в рамках Парижского соглашения предусмотрено сокращение выбросов парниковых газов на 43,62 процента к 2030-му.

Проект реализуется при поддержке Зеленого климатического фонда и направлен на устранение ключевых институциональных и регуляторных барьеров в финансовом секторе. Будут заложены основы национальной системы верификации и валидации зеленых финансов, а также проведены специализированные обучающие мероприятия для коммерческих банков и государственных учреждений.

«Запуск проекта означает переход от планирования к практической реализации. Наша задача — обеспечить, чтобы национальные институты могли самостоятельно управлять, верифицировать и масштабировать зеленое и климатическое финансирование в соответствии с целями развития Кыргызстана», — заметила замглавы Минприроды Асeль Райымкулова.

«Финансовые институты играют ключевую роль в воплощении климатических целей в реальные инвестиционные проекты. Данный проект создает инструменты и навыки, необходимые для внедрения зеленой таксономии, расширения зеленого кредитования и повышения доступа к международному климатическому финансированию», — подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александра Соловьева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333163/
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