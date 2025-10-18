В бишкекском жилмассиве «Ак-Орго» высадили деревья в честь ПРООН

В столичном жилмассиве «Ак-Орго» в честь 60-летия Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) высадили деревья. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В мероприятии участвовали градоначальник Айбек Джунушалиев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медербек Машиев, министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Джамангулов, заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров, Постоянный координатор ООН Антье Граве, представители городских служб и актив района.

Фото мэрии Бишкека

Айбек Джунушалиев поздравил участников с юбилеем ПРООН, отметив значительный вклад организации в развитие столицы: «В рамках национальной кампании «Жашыл мурас» ПРООН активно поддерживает инициативы по озеленению и защите окружающей среды. Мы высоко ценим вашу помощь в реализации проектов, которые делают Бишкек более зеленым, чистым и комфортным для жизни».

В честь 60-летия ПРООН в парке высадили 60 деревьев различных пород — березы, рябины и краснолистного клена.