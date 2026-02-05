12:06
Происшествия

Мошенники добрались до ПРООН: используют имя руководителя

Неизвестные стали рассылать сообщения в мессенджере WhatsApp, используя имя и фотографию постоянного представителя Программы развития ООН в Кыргызстане Александры Соловьевой, выдавая себя за нее. Об этом сообщили в ПРООН.

Отмечается, что глава представительства организации не использует WhatsApp для официальной коммуникации, и любые сообщения в мессенджере, отправленные якобы от ее имени, не имеют отношения к ПРООН и не являются подлинными.

Кыргызстанцев призывают быть внимательными, не реагировать на подобные сообщения и при сомнениях связываться с официальными каналами ПРООН.
