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Общество

Минздрав КР и ПРООН усиливают сотрудничество для модернизации сектора

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев встретился с постоянным представителем Программы развития ООН в Кыргызской Республике Александрой Соловьевой.

По данным пресс-центра ведомства, основное внимание уделено вопросам борьбы с туберкулезом и ВИЧ, цифровой трансформации системы здравоохранения, повышения доступности лекарственных средств и диагностики, модернизации инфраструктуры, а также адаптации здравоохранения к изменению климата.

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Стороны подробно рассмотрели текущие достижения и перспективные инициативы. В числе ключевых результатов за первое полугодие 2025-го — интеграция частных медицинских учреждений в электронную систему больничных листов, строительство и запуск кислородной станции в Ноокатской территориальной больнице, а также продвижение цифровых решений в сфере профилактики и социальной защиты.

Эркин Чечейбаев проинформировал о начавшейся подготовке к институциональному укреплению общественного здравоохранения. Ведется работа по объединению ряда профильных организаций с целью создания единого центра, обладающего достаточным потенциалом для последующего прохождения международной аккредитации и управления средствами донорских организаций, включая Глобальный фонд.

Постоянный представитель ПРООН подтвердила приверженность организации продолжать поддержку приоритетов Кыргызской Республики.

«Мы видим значительный потенциал в дальнейшем развитии системы здравоохранения Кыргызстана и готовы расширить содействие в ключевых направлениях — от закупок до цифровизации и климатической устойчивости», — заявила Александра Соловьева.

Стороны договорились о создании совместной рабочей группы для конкретизации шагов по приоритетным направлениям. В числе ближайших задач — подготовка заявки на грант Зеленого климатического фонда для модернизации инфраструктуры здравоохранения с акцентом на энергоэффективность, безопасная утилизация медицинских отходов и другие.

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Кроме того, ПРООН подтвердила готовность поддержать Минздрав в осуществлении эффективных закупок лекарственных средств и оборудования через международные механизмы. В целях повышения прозрачности закупочной системы обсуждается организация визита представителей министерства в региональный офис ПРООН в Копенгагене.

С 2011 года ПРООН предоставила более $67 миллионов на закупку жизненно важных лекарств и медицинских изделий, поддержала устойчивые результаты в лечении ВИЧ и туберкулеза, а также внесла вклад в сохранение статуса Кыргызстана как страны, свободной от малярии. ПРООН также содействовала разработке блока здравоохранения в Национальном плане адаптации к изменению климата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338278/
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