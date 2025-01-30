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Общество

Кыргызстан стремится укрепить свою устойчивость к изменениям климата — ПРООН

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана начало работу над подготовкой новых планов по снижению выбросов до 2035 года и повышению устойчивости к климатическим воздействиям. Об этом сообщили в ПРООН.

ПРООН
Фото ПРООН. Представители кабмина, международных организаций, гражданского общества и частного сектора собрались для определения приоритетов Кыргызстана по климатическим обязательствам

Уточняется, что реализация намечена при общей координации координатора ООН и технического лидерства ПРООН.

Представители кабмина, международных организаций, гражданского общества и частного сектора собрались для определения приоритетов Кыргызстана по климатическим обязательствам на 2025–2030 годы в рамках Парижского соглашения.

Они обсудили сокращение выбросов парниковых газов, укрепление климатической адаптации и мобилизации финансовых ресурсов для устойчивого развития.

Отмечено, что Кыргызстан, являясь страной с низким уровнем выброса парниковых газов, тем не менее сталкивается с серьезными последствиями изменения климата. Тающие ледники, резкие погодные скачки и растущие риски для уязвимых сообществ ежедневно напоминают о необходимости срочных действий.

Кыргызстан остается приверженным целям Парижского соглашения. Заявления президента Садыра Жапаровым цели достичь углеродной нейтральности к 2050 году показывает как амбиции, так и ответственность за вклад в глобальные решения, говорится в сообщении.

Глава Минприроды Медер Машиев подчеркнул важность достигнутого прогресса и призвал объединить усилия по преодолению климатических вызовов.

Заместитель постоянного представителя ПРООН Моника Ризал отметила, что организация продолжит тесное сотрудничество с правительством и заинтересованными сторонами. Основное внимание теперь уделяется конкретным действиям и партнерству для достижения поставленных целей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318345/
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