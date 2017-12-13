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Власть

В парламенте Кыргызстана вновь требуют снизить цены на авиабилеты

В парламенте Кыргызстана обсуждают ратификацию соглашения об установлении воздушного сообщения с Узбекистаном. Проект документа одобрен в трех чтениях профильными комитетами.

В ходе дискуссии депутат от фракции СДПК Азамат Арапбаев поинтересовался у министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова стоимостью билетов на авиарейс Бишкек — Ош.  Он отметил, что сейчас зима и движение по дороге Бишкек — Ош затруднено, поэтому следует увеличить количество рейсов и снизить стоимость авиабилетов.

Глава Минтранса пообещал, что цена билетов не будет превышать 4 тысячи сомов и количество рейсов будет увеличено.

«Мы договорились со всеми авиакомпаниями, только «Манас Эйр» против. Но мы работаем над этим вопросом», — отметил Жамшитбек Калилов.

Нардепы также предлагают увеличить количество рейсов по маршруту Ош — Ташкент. Жамшитбек Калилов отметил, что это возможно, если будет такая потребность. 

Ранее на высокую стоимость билетов сетовал другой депутат. Алмазбек Эргешов требовал от Государственного антимонопольного агентства разобраться, почему авиабилет в Ош стоит 4,5 тысячи сомов, а не одну тысячу, как обещали.  
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