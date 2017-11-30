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Власть

Сооронбай Жээнбеков. Почему Москва оказалась раньше Минска

Фото kremlin.ru. Президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и России Владимир Путин. Москва, 29 ноября

Первый визит главы государства о многом говорит в большой политике. После официального вступления Сооронбая Жээнбекова в должность аппарат президента начал подготовку к поездке в Минск, где сегодня состоится юбилейный саммит ОДКБ. Но отправиться в Минск с первой рабочей поездкой было бы непростительной ошибкой. И точку поменяли буквально на переправе...

По приглашению российской стороны

За день до вылета в Минск заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева сообщила, что первый рабочий визит Сооронбая Жээнбекова состоится 29 ноября в Москву. От неожиданности некоторые журналисты даже переспросили: не оговорилась ли она?

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«Визит состоится по приглашению российской стороны. Сооронбай Жээнбеков встретится с главой России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Это означает внешнеполитический наш курс, нацеленный на развитие и укрепление союзнического и стратегического партнерства с Российской Федерацией. Впредь оно будет только укрепляться», — сказала Айзада Субакожоева.

В поездку с президентом отправилось на удивление немного чиновников: глава МИД Эрлан Абдылдаев, вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, секретарь Совета безопасности Алмазбек Курманалиев, первый заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев и еще несколько человек из сопровождения.

Добрые слова от Путина и Медведева

Около часа журналисты ждали, когда начнется двусторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова с Владимиром Путиным. Уже после нее глава Кыргызстана объяснит, почему первый визит он совершил именно в Россию.

«Иначе быть не могло. Российская Федерация остается для нас основным стратегическим партнером и союзником. Я благодарен Владимиру Путину за приглашение. Мы обсудили актуальные вопросы, перспективы дальнейшего сотрудничества. Мне представилась возможность вручить ему высшую награду КР — орден «Манас» I степени. К нашей делегации отнеслись очень тепло. Все вопросы, которые мы обсуждали, будут решены», — пояснил Сооронбай Жээнбеков.

Большие надежды и у руководства России. Председатель правительства России Дмитрий Медведев надеется, что Кыргызстан продолжит движение по выбранному пути.

Мы надеемся на сохранение преемственности того, что сделано вами как премьер-министром и предыдущим президентом, на продолжение рабочих контактов.

Дмитрий Медведев

Он подчеркнул, что в последние годы отношения между двумя странами вышли на новый уровень. «Это связано и с укреплением двустороннего взаимодействия, в которое вы внесли значительную лепту, и в контексте вступления КР в Евразийский экономический союз. Надеюсь на продолжение сотрудничества во всех этих направлениях», — добавил Дмитрий Медведев.

Владимир Путин вспомнил, какой вклад внес Сооронбай Жээнбеков в развитие кыргызско-российских отношений и лично поздравил его с победой на выборах.

«При вашем непосредственном участии Кыргызстан стал полноценным участником нашего основного экономического интеграционного объединения, и хочу в этой связи отметить, что после этого наблюдается значительный рост товарооборота Кыргызстана со странами союза. В двустороннем плане у нас после небольшого спада в прошлом году в этом уже 32-процентный рост за первые три квартала и в два с лишним раза увеличились поставки вашей продовольственной и пищевой продукции. Это очень хорошие показатели. Уверен, что наши отношения будут и дальше развиваться», — считает Владимир Путин.

В общем отношения развиваются по всем направлениям, и мне очень приятно, что первый визит в качестве главы государства вы совершили именно в Россию.

Владимир Путин

Неудобные вопросы для президента

Журналистов же интересовали не только темы беседы лидеров двух стран, но и насущные проблемы, в частности, намерен ли новый президент произвести кадровые перестановки в силовом блоке. Однако этот вопрос отбил у него желание общаться с прессой. Он ответил коротко: «Об этом мы поговорим в Кыргызстане». И хотел было уйти, но вопрос о конфликте с Казахстаном заставил Сооронбая Шариповича задержаться еще на пару минут.

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«Завтра в Минске состоится заседание ОДКБ, где соберутся лидеры организации. Там будет и президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Во время заседания я встречусь со всеми главами государств, проведу переговоры и встречусь с Нурсултаном Назарбаевым. Думаю, и по этому вопросу тоже переговорим», — сказал он.

Двусторонних переговоров на полях саммита ОДКБ у Сооронбая Жээнбекова не планируется. Значит, разговор с Нурсултаном Назарбаевым может стать неформальным, что позволит открыто высказаться по всем не только ключевым, но и злободневным вопросам и наконец сдвинуть проблему с мертвой точки.
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