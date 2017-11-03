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Власть

Что рассказал Сапар Исаков о ситуации на границе с Казахстаном на саммите СНГ

Премьер-министры Кыргызстана и Казахстана сегодня обменялись обвинениями на саммите глав правительств СНГ в Ташкенте.

Сапар Исаков рассказал коллегам о проблемах на кыргызско-казахской границе. «Кыргызстан ратифицировал протокол о зоне свободной торговли и выполнил все условия. К сожалению, сложно говорить о ее работе, так как отдельные участники не выполняют условия. На кыргызско-казахской границе не выполняются эти нормы», — заявил премьер-министр Кыргызстана.

Что говорил Сапар Исаков и в чем конкретно обвинил Казахстан, можно посмотреть на видео:

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