Экономика

Сыновья Дональда Трампа будут инвестировать в добычу вольфрама в Казахстане

Сыновья Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший стали совладельцами компании, связанной с вольфрамовыми месторождениями в Казахстане. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в августе 2025 года братья приобрели долю в Skyline Builders. Skyline получила 20 процентов в Kaz Resources, связанной с Cove Capital. Позже Kaz Resources и структура Cove Kaz Capital объединились с Skyline.

Новая фирма планирует IPO на Nasdaq под брендом Kaz Resources. US Export-Import Bank и DFC одобрили выделение $1,6 миллиарда на поддержку добычи вольфрама в Казахстане.

Контрольный пакет (70 процентов) в проектах получила Cove Kaz Capital.
