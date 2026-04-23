Парламент одобрил предоставление скидок на обучение детям матерей-героинь. Решение принято сегодня на заседании при обсуждении постановления Жогорку Кенеша.

По словам депутата Медера Чотонова, в ЖК внесен проект постановления о предоставлении государственной образовательной льготы детям женщин, награжденных орденом «Баатыр эне».

«Для поддержки детей матерей-героинь предлагается закрепить для этой категории учащихся 50-процентную скидку на оплату контрактного обучения в государственных вузах Кыргызстана. Льгота будет предоставляться при получении первого высшего образования.

Кабинет министров должен подготовить необходимые нормативные акты и определить порядок предоставления льготы. Министерству науки, высшего образования и инноваций рекомендовано разработать механизм применения скидки и обеспечить учет получателей», — отметил он.

Представители Минфина заметили, что согласны с проектом постановления, и средства в бюджете уже на эти цели предусмотрены.

Некоторые депутаты подчеркнули, что кабмину нужно упростить порядок сбора документов для получения статуса «Баатыр эне», поскольку многие матери-героини жалуются на сложные процедуры.

Также отмечено, что данное постановление было бы правильнее принять законом, так как последний нормативно-правовой акт стоит выше.

На вопрос о том, сколько студентов, рожденных матерями-героинями, учится сегодня в вузах страны, инициаторы ответили, что их число составляет 569 человек.

В итоге депутаты одобрили постановление, отметив, что после принятия документа у большего числа молодых людей появится возможность получения образования.