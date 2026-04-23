Общество

Пересмотрен механизм предоставления ежемесячного пособия «үй-бүлөгө көмөк»

Пересмотрен механизм предоставления ежемесячного пособия «үй-бүлөгө көмөк» нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет. Об этом сообщает Минтруда.

По его данным, в целях расширения охвата и улучшения адресности предоставления ежемесячного пособия «үй-бүлөгө көмөк» нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет, 10 апреля 2026 года принято постановление кабинета министров № 242.

Указанным документом сокращен срок эксплуатации легкового автомобиля с 20 до 15 лет, включая год выпуска заводом. Вместе с тем установлено, что малообеспеченные семьи, имеющие в частной собственности одно жилое помещение, могут получить пособие «үй-бүлөгө көмөк», а семьи, владеющие двумя и более жилыми помещениями, не имеют права на получение данного вида пособия.

Также увеличен размер гарантированного минимального дохода с 1 тысячи до 1,5 тысячи сомов, с помощью которого определяется нуждаемость в ежемесячном пособии гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет.

Данные изменения вступают в силу с 1 сентября.

Следует отметить, что если гражданин проживает в населенных пунктах, где установлен районный коэффициент, то пособие «үй-бүлөгө көмөк» выплачивается с учетом него.
