Полноценный запуск автодороги север — юг в Кыргызстане запланирован на 2028 год. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Талант Солтобаев на Международном транспортном форуме в Бишкеке.

По его словам, в 2026 году трассу откроют лишь в летний период.

«Пока не решим вопросы безопасности, будем закрывать на зиму. Максимум через два года полноценно откроем», — отметил министр.

Речь о необходимости устранения рисков, связанных с камнепадами, лавинами и другими природными угрозами на отдельных участках дороги.