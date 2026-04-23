Общество

Трасса север — юг в Кыргызстане будет сезонной. Полностью заработает к 2028 году

Полноценный запуск автодороги север — юг в Кыргызстане запланирован на 2028 год. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Талант Солтобаев на Международном транспортном форуме в Бишкеке.

По его словам, в 2026 году трассу откроют лишь в летний период.

«Пока не решим вопросы безопасности, будем закрывать на зиму. Максимум через два года полноценно откроем», — отметил министр.

Речь о необходимости устранения рисков, связанных с камнепадами, лавинами и другими природными угрозами на отдельных участках дороги.
