Основатель TRON Джастин Сан подал в суд на криптопроект семьи Трампа

Джастин Сан подал в суд на криптопроект семьи Трампа

Джастин Сан подал иск против World Liberty Financial, связанного с семьей Дональда Трампа. Миллиардер обвинил компанию в вымогательстве, незаконном изъятии токенов WLFI и нарушении прав инвесторов. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По утверждению бизнесмена, представители проекта безосновательно заморозили все принадлежащие ему токены WLFI, лишили его права голоса по вопросам управления фирмой, а также пригрозили уничтожить активы путем так называемого сожжения токенов.

Джастин Сан заявил, что как крупный инвестор рассчитывал участвовать в развитии проекта и принятии решений, однако вместо этого столкнулся с давлением и ограничением своих прав. По его словам, действия отдельных лиц, связанных с компанией, противоречат публично заявленным ценностям Дональда Трампа и его позиции по поддержке криптовалютной индустрии.

В World Liberty Financial обвинения отвергли. В организации заявили, что Джастин Сан пытается представить себя жертвой и делает безосновательные заявления, чтобы скрыть собственные неблаговидные действия.

Джастин Сан известен как основатель TRON, выпускающей криптовалюту Tronix. По словам бизнесмена, ранее он инвестировал в WLFI $45 миллионов, а стоимость приобретенных токенов впоследствии превышала $1 миллиард.

Отметим, что несколько дней назад Джастин Сан находился с визитом в Кыргызстане и встречался с президентом Садыром Жапаровым. Тогда стороны обсудили вопросы цифровых технологий, инвестиций и развития криптоиндустрии.