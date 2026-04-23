Общество

Основатель TRON Джастин Сан подал в суд на криптопроект семьи Трампа

Джастин Сан подал иск против World Liberty Financial, связанного с семьей Дональда Трампа. Миллиардер обвинил компанию в вымогательстве, незаконном изъятии токенов WLFI и нарушении прав инвесторов. Об этом пишут зарубежные СМИ. 

По утверждению бизнесмена, представители проекта безосновательно заморозили все принадлежащие ему токены WLFI, лишили его права голоса по вопросам управления фирмой, а также пригрозили уничтожить активы путем так называемого сожжения токенов. 

Джастин Сан заявил, что как крупный инвестор рассчитывал участвовать в развитии проекта и принятии решений, однако вместо этого столкнулся с давлением и ограничением своих прав. По его словам, действия отдельных лиц, связанных с компанией, противоречат публично заявленным ценностям Дональда Трампа и его позиции по поддержке криптовалютной индустрии.

В World Liberty Financial обвинения отвергли. В организации заявили, что Джастин Сан пытается представить себя жертвой и делает безосновательные заявления, чтобы скрыть собственные неблаговидные действия.

Джастин Сан известен как основатель TRON, выпускающей криптовалюту Tronix. По словам бизнесмена, ранее он инвестировал в WLFI $45 миллионов, а стоимость приобретенных токенов впоследствии превышала $1 миллиард.

Отметим, что несколько дней назад Джастин Сан находился с визитом в Кыргызстане и встречался с президентом Садыром Жапаровым. Тогда стороны обсудили вопросы цифровых технологий, инвестиций и развития криптоиндустрии.

World Liberty Financial — американский криптовалютный и финтехпроект, созданный в 2024 году. Компания позиционирует себя как платформу в сфере децентрализованных финансов (DeFi), объединяющую традиционные финансовые инструменты и цифровые активы.

Проект получил широкую известность благодаря тесной связи с семьей Дональда Трампа. Среди публично связанных с компанией лиц назывались сам Дональд Трамп-старший, его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, а также предприниматели Зак Уиткофф и Чейз Херро.

Основной продукт фирмы — токен WLFI, который используется внутри экосистемы проекта. Владельцам токенов обещали ограниченное участие в голосованиях по вопросам развития платформы. Позже компания также запустила стейблкоин USD1, привязанный к доллару США.

По данным Reuters, проект стал одним из самых прибыльных криптовалютных активов, связанных с семьей Трампа. Ранее агентство сообщало, что структура, связанная с Трампами, получает 75 процентов выручки от продаж токенов WLFI.

При этом фирма регулярно сталкивается с критикой со стороны инвесторов. Претензии касаются непрозрачной структуры управления, ограничений на продажу токенов ранними инвесторами, высокой централизации решений и недостаточной коммуникации с держателями активов. 
