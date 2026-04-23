Власть

Депутаты удивились: как КР будет развивать мореплавание без выхода к морю

В Жогорку Кенеше интересуются, как КР намерена развивать мореплавание, не имея выхода к морю. Таким вопросом задались сегодня на заседании ряд депутатов.

Минэкономики представило на рассмотрение депутатов в первом чтении проект Кодекса Кыргызской Республики о торговом мореплавании.

Депутат Дастанбек Джумабеков отметил, что министерству необходимо представлять информацию доступным для населения языком.

«А то у многих возникает вопрос, зачем нам нужен кодекс о торговом мореплавании, если у Кыргызстана нет выхода к морям. И не станет ли этот документ очередным документом, который будет просто пылиться и не работать. Пространные объяснения не понятны, нужно при разъяснении конкретно и четко говорить, что даст стране принятие этого кодекса», — отметил он.

Замминистра экономики Султан Ахматов отметил, что это новое развитие в экономике и страна хочет им воспользоваться. Он привел в пример Монголию.

«Развитие мореплавания может увеличить экспортно-импортные возможности Кыргызстана и обеспечить поступления доходов от портовых сборов. Международно признанные правовые нормы и механизмы могут привлечь иностранные инвестиции в инфраструктуру, порты и сопутствующие отрасли, в которых будет участие Кыргызской Республики. Будет удешевляться логистика для наших бизнесменов, и поэтому мы присоединились к Конвенции о Международной морской организации», — отметил он.

Депутаты одобрили законопроект.
