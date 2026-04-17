Минтруда отмечает, что, согласно данным Национального статистического комитета за январь 2026 года, средняя заработная плата составляет: финансовый сектор — 83 тысячи 277 сомов; промышленность — 68 тысяч 101; транспорт — 58 тысяч 657; строительство — 57 тысяч 472; торговля — 55 тысяч 188; сельское хозяйство — 33 тысячи 813; услуги — 29 тысяч 679; здравоохранение и социальные услуги — 30 тысяч 509; образование — 27 тысяч 352; культура — 27 тысяч 326; научная деятельность — 58 тысяч 541; информация и связь — 80 тысяч 277; добывающая промышленность — 86 тысяч 971.

В службы содействия занятости обратились 39 тысяч 373 гражданина, из них 27 тысяч 427 получили консультации по вопросам трудового законодательства, профессионального обучения, переподготовки и выбора профессии.

Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда 2 тысячи 39 человек направлены на профессиональное обучение.

Обучение проводится по востребованным профессиям, включая повара, швею, парикмахера, бухгалтера с знанием 1С, автоэлектрика, оператора ПК, торгового агента, косметолога, мастера маникюра, массажиста, визажиста, переводчика, мастера по коже и меху, дизайнера, электрогазосварщика и слесаря-сантехника.

В рамках временной занятости на оплачиваемые общественные работы направлены 1 тысяча 974 гражданина.