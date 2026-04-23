С 1996 года в Кыргызстане орден «Баатыр эне» получили 42 тысячи 936 матерей

С 1996 года орден «Баатыр эне» получили 42 тысячи 936 матерей. Об этом депутат Медер Чотонов заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении проекта постановления «О предоставлении государственной образовательной льготы детям матерей, награжденных орденом «Баатыр эне».

По его словам, из них 31 тысяча 302 матери-героини сейчас на пенсии.

«Доплата к пенсии за наличие статуса составляет 1 тысячу сомов. Кроме того, есть 75 матерей-героинь, которые еще не вышли на пенсию. Они ежемесячно получают пособие в 3 тысячи сомов. На этом вся господдержка таких матерей заканчивается. Поэтому хотим поддержать матерей-героинь и их детей», — отметил Медер Чотонов.

Он подчеркнул, что, согласно статистике, в последние годы число родившихся младенцев в стране сократилось на 20-30 тысяч.

«Как вы знаете, демография и экономика связаны напрямую. Постановление направлено на то, чтобы предупредить демографический кризис в республике», — добавил Медер Чотонов.