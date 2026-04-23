11:57
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Власть

С 1996 года в Кыргызстане орден «Баатыр эне» получили 42 тысячи 936 матерей

С 1996 года орден «Баатыр эне» получили 42 тысячи 936 матерей. Об этом депутат Медер Чотонов заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении проекта постановления «О предоставлении государственной образовательной льготы детям матерей, награжденных орденом «Баатыр эне».

По его словам, из них 31 тысяча 302 матери-героини сейчас на пенсии.

«Доплата к пенсии за наличие статуса составляет 1 тысячу сомов. Кроме того, есть 75 матерей-героинь, которые еще не вышли на пенсию. Они ежемесячно получают пособие в 3 тысячи сомов. На этом вся господдержка таких матерей заканчивается. Поэтому хотим поддержать матерей-героинь и их детей», — отметил Медер Чотонов.

Он подчеркнул, что, согласно статистике, в последние годы число родившихся младенцев в стране сократилось на 20-30 тысяч.

«Как вы знаете, демография и экономика связаны напрямую. Постановление направлено на то, чтобы предупредить демографический кризис в республике», — добавил Медер Чотонов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371580/
просмотров: 124
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;МВД прокомментировали сообщения о&nbsp;расколе среди силовиков В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Чистка силовиков продолжается, в&nbsp;ГКНБ сделали жесткое заявление Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Бизнес
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
23 апреля, четверг
11:45
В Жогорку Кенеше заработала современная общественная приемная В Жогорку Кенеше заработала современная общественная пр...
11:37
С 1996 года в Кыргызстане орден «Баатыр эне» получили 42 тысячи 936 матерей
11:33
Основатель TRON Джастин Сан подал в суд на криптопроект семьи Трампа
11:28
В КР стоимость самого высокого контракта в вузе составляет 288 тысяч сомов
11:25
Асфальт положили и сняли: странные работы в Ботаническом саду Бишкека