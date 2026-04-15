Экономика

Кыргызстан и Китай обсудили расширение экспорта сельхозпродукции

Кыргызстан и Китай обсудили расширение экспорта сельхозпродукции, сообщает Минводсельпром.

По его данным, в рамках совещания министров сельского хозяйства государств — членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча зампредседателя кабмина КР — министра Эрлиста Акунбекова с заместителем министра сельского хозяйства КНР Чжаном Чжили.

Отмечено, что подписано 17 протоколов по экспорту сельскохозяйственной продукции. Еще три находятся на стадии согласования, а по 32 направлениям ожидаются проекты документов.

Кыргызская сторона выразила готовность к расширению сотрудничества и подписанию новых соглашений, в том числе с Главным таможенным управлением Китая.
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
В Бишкеке дерево упало на машины во время ветра
Судебные эксперты КР усиливают сотрудничество с вузами из-за дефицита кадров
Садыр Жапаров пообещал Ноокатскому району дороги, больницы и воду
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
В Ноокатском районе водители проигнорировали кортеж президента