Кыргызстан и Китай обсудили расширение экспорта сельхозпродукции, сообщает Минводсельпром.

По его данным, в рамках совещания министров сельского хозяйства государств — членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча зампредседателя кабмина КР — министра Эрлиста Акунбекова с заместителем министра сельского хозяйства КНР Чжаном Чжили.

Отмечено, что подписано 17 протоколов по экспорту сельскохозяйственной продукции. Еще три находятся на стадии согласования, а по 32 направлениям ожидаются проекты документов.

Кыргызская сторона выразила готовность к расширению сотрудничества и подписанию новых соглашений, в том числе с Главным таможенным управлением Китая.