Асфальт положили и сняли: странные работы в Ботаническом саду Бишкека

В Бишкеке на территории Ботанического сада экскаватор снимает недавно уложенный асфальт. Ситуация вызвала недоумение у горожан, о чем они сообщили в социальных сетях.

Пользователи задаются вопросом, насколько целесообразны такие работы.

По их мнению, в первую очередь следовало восстановить ирригационную систему, а не заниматься укладкой асфальта, а затем демонтажем дорожного покрытия.

В комментариях бишкекчане возмущены и требуют разъяснений. «Какой год слышали — «денег нет». А вот делать дорожки, потом разбирать, потом делать новые дорожки есть бюджет? Затраты непонятно на что. За это должны нести ответственность те, кто это делает», — пишут в соцсетях они.

Видео, как снимают асфальт в Ботаническом саду, сделал пользователь Threads ulukmyrza01.