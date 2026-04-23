Агент 024

Асфальт положили и сняли: странные работы в Ботаническом саду Бишкека

В Бишкеке на территории Ботанического сада экскаватор снимает недавно уложенный асфальт. Ситуация вызвала недоумение у горожан, о чем они сообщили в социальных сетях.

Уничтожение или возрождение? Что на самом деле происходит за забором Ботсада

Пользователи задаются вопросом, насколько целесообразны такие работы.

По их мнению, в первую очередь следовало восстановить ирригационную систему, а не заниматься укладкой асфальта, а затем демонтажем дорожного покрытия.

В комментариях бишкекчане возмущены и требуют разъяснений. «Какой год слышали — «денег нет». А вот делать дорожки, потом разбирать, потом делать новые дорожки есть бюджет? Затраты непонятно на что. За это должны нести ответственность те, кто это делает», — пишут в соцсетях они.

Видео, как снимают асфальт в Ботаническом саду, сделал пользователь Threads ulukmyrza01.

Напомним, в Ботаническом саду имени Энвера Гареева проводится реконструкция, часть территорий занята футбольным полем и воркаут-зоной, а часть отдана под выращивание клубники. Кустарники выкорчеваны, а большинство деревьев спилены. Руководство Ботсада отмечает, что эти новшества не повлияют на деятельность исследователей и академиков, работающих в саду. Но, судя по видео в социальных сетях, работать сотрудникам Академии наук фактически не с чем. 
