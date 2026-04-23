11:57
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Власть

В Жогорку Кенеше заработала современная общественная приемная

Сегодня в Жогорку Кенеше по инициативе торага Марлена Маматалиева начала работу новая, современная общественная приемная. Первых обратившихся граждан он принял лично и протестировал созданные цифровые возможности. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, в общественной приемной появилась функция принимать обращения не только в письменной, но и в устной форме. Так, система на основе искусственного интеллекта преобразует аудиозапись в текст, который оперативно подписывается обратившимся и затем направляется соответствующему депутату.

Кроме того, усовершенствована система приема и рассмотрения обращений. Ее внедрение позволит ускорить обработку обращений, повысить качество обслуживания и снизить нагрузку на сотрудников общественной приемной.

Вместе с этим в новой общественной приемной созданы комфортные условия для граждан, обращающихся в парламент, включая оборудованное пространство для матерей с детьми.

Сегодня некоторые граждане лично оценили условия и оставили свои обращения в присутствии торага.

Марлен Маматалиев подчеркнул, что вся эта работа проделана для создания максимального удобства для граждан.

«Новая общественная приемная — не просто место для приема кыргызстанцев, а современная платформа, обеспечивающая прямой, открытый и эффективный диалог между парламентом и народом. Наша главная цель — услышать голос каждого гражданина, своевременно решать проблемы и вывести качество обслуживания на новый уровень», — сказал он.

В свою очередь, граждане отметили, что ранее при обращении в парламент возникало много неудобств. Они выразили благодарность за создание современных возможностей, позволяющих оперативно и качественно доносить свои проблемы до депутатов и решать их.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371582/
просмотров: 142
Версия для печати
В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Бизнес
О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
23 апреля, четверг
11:45
В Жогорку Кенеше заработала современная общественная приемная
11:37
С 1996 года в Кыргызстане орден «Баатыр эне» получили 42 тысячи 936 матерей
11:33
Основатель TRON Джастин Сан подал в суд на криптопроект семьи Трампа
11:28
В КР стоимость самого высокого контракта в вузе составляет 288 тысяч сомов
11:25
Асфальт положили и сняли: странные работы в Ботаническом саду Бишкека