Шавкат Мирзиеев лишь четырежды за 14 лет разговаривал с премьерами Кыргызстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в бытность премьер-министром страны лишь четыре раза за 14 лет разговаривал со своими коллегами из Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на встрече с главой правительства КР Сапаром Исаковым.

В начале встречи премьер-министр Кыргызстана рассказал, что президент страны уже поручил реализовать достигнутые накануне главами государств договоренности. Сапар Исаков пообещал, что вместе с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым они будут работать быстро и эффективно.

Читайте по теме Впервые в истории! Промежуточный договор о кыргызско-узбекской границе подписан

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что понимает, какая сложная должность у Сапара Исакова. Ведь он сам почти 14 лет был премьер-министром Узбекистана.

«Это тяжелая ноша. Эта должность судьбоносная. Президенты принимают политические решения, а премьер-министры их исполняют. И от этого зависят судьбы. Мы сейчас улучшаем наши отношения. Может, многие этого не хотели. Может, кого-то эта вялотекущая ситуация устраивает. Они исходят из позиции «разделяй и властвуй». Но мы хотим другого. Граница Узбекистана с Кыргызстаном особая. Люди устали от неправильных решений. Они хотят дружить, ходить друг к другу на свадьбы», — подчеркнул Шавкат Мирзиеев.