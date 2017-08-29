Валерий Белоконь продолжает упрекать Кыргызстан в нарушении своих прав

В процессе, который длится шесть лет, Кыргызстан оставил в силе приговор, вынесенный четырем гражданам Латвии — бывшим сотрудникам банка «Манас» Евгению Вербицкому, Аните Ласе, Юрию Качнову и самому акционеру банка Валерию Белоконю. В холдинге латвийского бизнесмена заявляют, что «тем самым продолжают нарушать права латвийских граждан».

По их словам, суд растягивал рассмотрение апелляции, откладывая дату заседаний семь раз. Однако рассмотрение дела длилось лишь несколько часов, в течение которых были отклонены все без исключения адвокатские запросы и ходатайства об отводе состава суда. Вопреки выдвинутым требованиям, не был допрошен ни один из свидетелей защиты. Из тысяч представленных в материалах дела документов суд проверил лишь семь.

Приговор будет обжалован в суде высшей инстанции. Решение суда не признается и не исполняется в Латвии, Европейском союзе и других цивилизованных странах, заявляют в окружении Валерии Белоконя.

Его юристы утверждают, что судебное разбирательство с самого начала было политизированным, а уголовное дело сфабриковано. По их мнению, это связано с тем, что международный арбитраж обязал Кыргызстан выплатить Валерию Белоконю $16,5 миллиона в качестве компенсации за незаконно отнятый у него банк.

Глава комиссии сейма Латвии по правам человека и общественным делам Инесе Лайзане охарактеризовала подобное противоправное заочное вынесение приговора латвийским гражданам в Кыргызстане как «вопиющее нарушение прав человека и грубое нарушение Конвенции о правах человека ООН, которое похоже на самые худшие времена сталинского тоталитаризма».

Отметим, что Министерство иностранных дел Латвии рассматривает вопрос о включении в черный список Евросоюза должностных лиц Кыргызстана, вовлеченных в дело «Манас Банка». Об этом ИА «24.kg» сообщило ранее.

После апрельских событий 2010 года представители новой власти фактически отняли принадлежащий Белоконю банк «Манас». Он многократно пытался вести переговоры с новым правительством Кыргызстана о возврате своих инвестиций. Министерство иностранных дел Латвии поддерживает позицию Белоконя и несколько раз напоминало правительству Кыргызстана о его международных обязательствах.

Международный арбитраж подтвердил, что правительство Кыргызстана противоправно отняло принадлежащий бизнесмену из Латвии банк. Представители Валерия Белоконя отмечают, что правительство КР продолжает нарушать двусторонний договор о защите инвестиций, заключенный в 2008 году с Латвией.