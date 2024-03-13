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Власть

Депутат предлагает принять меры на планы Казахстана ограничить продукцию из КР

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков отреагировал на планы Казахстана ввести ограничение на обращение продукции из Кыргызстана.

На заседании парламента он напомнил, что вчера в СМИ вышла информация о том, что Министерство торговли и интеграции Казахстана с 1 июля вводит запрет на выпуск в обращение продукции, лицензированной в Кыргызстане.

«Если примут это постановление, то пострадают экономика, торговцы, бизнесмены Кыргызстана. Поэтому мы должны заслушать информацию уполномоченных госорганов страны по этому вопросу. Если мы не примем меры и не предложим свое решение, не воспрепятствуем принятию этого постановления, то это сильно повлияет на нашу экономику», — сказал Кубанычбек Самаков.

Отметим, ранее в комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК заявили, что в КР органы по подтверждению соответствия качества оформляют документы по оценке соответствия с нарушениями и без надлежащих испытаний. При этом в местном законодательстве не предусмотрена ответственность за выдачу серых документов.

На конец 2023-го в Казахстане насчитывалось почти в 10 раз больше испытательных лабораторий, нежели в Кыргызстане (413 и 43). Но в 2022-2023 годах кыргызстанские органы выдали на порядок больше разрешительных документов, чем казахстанские.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288892/
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