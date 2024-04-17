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Власть

В Ташкенте встретились главы МИД стран Центральной Азии и Персидского залива

В Ташкенте состоялась вторая встреча глав министерств иностранных дел стратегического диалога «Совет сотрудничества стран Центральной Азии и арабских государств Персидского залива». Об этом пишет Asia today.

По данным издания, рассмотрены вопросы развития сотрудничества в различных направлениях. Собравшиеся обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на первом саммите, состоявшемся в июле 2023 года в Джидде.

Во встрече участвовали делегации из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также из стран Персидского залива – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

Кроме того, главы МИД обсудили актуальные вопросы, связанные с международной и региональной проблематикой. В частности они обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке, конфликту Израиля и Палестины.

На встрече принято совместное заявление. Достигнутые договоренности станут основой для подготовки и организации второго саммита стратегического диалога, который планируют провести в Самарканде в 2025 году.

Следующая встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии и Персидского залива состоится в 2026 году в Кувейте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291752/
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