Дэвид Кэмерон и Жээнбек Кулубаев провели расширенные переговоры

Сегодня в Бишкеке прошли переговоры в расширенном формате министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Великобритании лордом Дэвидом Кэмероном.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, встреча началась с приветствия Жээнбека Кулубаева первого официального визита главы внешнеполитического ведомства Великобритании в

Кыргызстан. Министр иностранных дел Кыргызстана выразил надежду, что позитивная динамика политического диалога между двумя странами будет продолжена и в дальнейшем.

Жээнбек Кулубаев рассказал Дэвиду Кэмерону о потенциальных направлениях сотрудничества. Это совместная разработка редкоземельных металлов с использованием передовых технологий, зеленая энергетика, а также увеличение торгового потенциала между странами и британские инвестиции в

экономику Кыргызстана.