Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана

«Хорошие новости из Парижа! Кыргызская Республика выиграла важный арбитражный процесс в Париже (ICC Int. Court of Arbitration) с совокупной суммой претензий до $35 миллионов», — сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Аяз Баетов.

Арбитражное разбирательство против Кыргызстана инициировано в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (1976 год) со стороны казахской газовой компании. Спорная ситуация касалась проекта модернизации и совместной эксплуатации кыргызского участка магистрального газопровода Ташкент — Бишкек — Алматы.

Истцом были заявлены требования по совокупной компенсации в размере до $35 миллионов. Впоследствии требования были снижены до $15 миллионов — после отказа от требований по упущенной выгоде. Речь шла о якобы имевших место экспроприации и иных нарушениях прав истца по вопросу инвестиций, вложенных в совместное предприятие ОсОО «КырКазГаз».

В пресс-службе Минюста также сообщили, что исковые требования к Кыргызстану были заявлены в связи с якобы нарушениями прав истца при вложении инвестиций в совместное предприятие ОсОО «КырКазГаз». Казахская компания учредила его в 2004 году совместно с кыргызстанским национальным газовым оператором АО «Кыргызгаз» (сейчас ОсОО «Газпром Кыргызстан»). СП было создано для модернизации и эксплуатации кыргызского участка магистрального газопровода «Бухарский газоносный район Ташкент — Бишкек — Алматы». «Кыргызгаз» передал активы магистрального газопровода предприятию на основании договора доверительного управления, который позднее был расторгнут по соглашению сторон.

Проект модернизации газопровода также регулировался инвестиционным соглашением, заключенным между истцом, «Кыргызгазом», совместным предприятием и Кыргызстаном.

Состав арбитража согласился с аргументом Кыргызстана об истечении срока исковой давности по требованиям истца, вытекающим из Закона 2003 года «Об инвестициях в КР», и счел их недопустимыми. А также согласился с аргументом о том, что действия «Кыргызгаза», которые якобы нарушили права истца, не могут быть присвоены всему Кыргызстану согласно нормам международного права об ответственности государств. Кроме того, состав арбитража постановил, что Кыргызстан не может нести ответственность за действия «Кыргызгаза», в частности за якобы неправомерное расторжение договора доверительного управления. Аргументы истца о том, что госорганы КР каким-либо образом повлияли на процесс расторжения договора, не были приняты. Так как договор был расторгнут правомерно и по соглашению сторон.

Арбитры также постановили, что истец не имел каких-либо законных ожиданий по международному праву на возвращение ему инвестиций, якобы вложенных в развитие и функционирование совместного предприятия.

«В течение 2020-2023 годов стороны представляли соответствующие письменные позиции и материалы с аргументами сторон по существу спора. Финальные слушания прошли в феврале 2023 года в формате видеоконференции. 30 января 2024-го состав трибунала из трех арбитров единогласно вынес решение в пользу Кыргызстана, отказав в удовлетворении требований АО «НК QazaqGaz». Более того, состав арбитража обязал истца возместить ответчику 60 процентов его арбитражных расходов, на сумму которых будут начислены сложные проценты с ежегодной капитализацией. Истец также несет административные расходы Международного арбитражного суда (ICC Int. Court of Arbitration)», — рассказал Аяз Баетов.

Глава Минюста также поблагодарил команду юридических консультантов — парижский офис Willkie Farr & Gallagher Paris, а также задействованных юристов с кыргызской стороны, особенно Нурбека Сабирова.

«Ранее Минюст информировал о том, что 2023 год был уникальным в том смысле, что в первом полугодии прошли финальные слушания сразу по трем арбитражным делам с участием Кыргызстана. По двум из них уже вышли положительные для КР решения (включая решение по Ферросплавному заводу в городе Таш-Кумыре). И в ближайшее время Кыргызстан ожидает вынесения финального решения и по третьему арбитражному делу, инициированному со стороны литовской компании», — заключил Аяз Баетов.