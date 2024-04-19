13:26
USD 89.01
EUR 95.05
RUB 0.94
Общество

МИД рекомендует кыргызстанцам воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока

В связи с сохраняющейся напряженной обстановкой в регионе Ближнего Востока Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в регион. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По их данным, не рекомендуется ехать в Израиль, Иран, Сирию, Ирак, Ливан и на палестинские территории.

При этом гражданам, находящимся в этих странах, необходимо усилить меры собственной безопасности, до стабилизации обстановки.

Телефоны экстренной связи, по которым граждане Кыргызстана могут обратиться за помощью или консультацией: 

  • посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике: +905456896800;
  • посольство Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия: +966583769945;
  • посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран: +989352505226;
  • посольство Кыргызской Республики в Государстве Кувейт: +96525359951.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292004/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
В Ташкенте встретились главы МИД стран Центральной Азии и Персидского залива
Главы МИД Кыргызстана и Азербайджана обсудили инвестиционное сотрудничество
Кыргызстан с официальным визитом посетит глава МИД Азербайджана
Еще почти 100 кыргызстанцев вернули на родину из Сирии
Беспорядки в Эквадоре. Кыргызстанцев среди пострадавших нет
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Кыргызстан
США приветствуют продолжающуюся репатриацию кыргызстанцев из Сирии
Из Сирии вернули в Кыргызстан 31 женщину и 65 детей
Частные военные организации вербуют осужденных кыргызстанцев — глава МИД
Из сектора Газа эвакуированы еще двое граждан Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;мае у&nbsp;кыргызстанцев будут длинные выходные В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;Бишкеке появился новый автобусный маршрут В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
19 апреля, пятница
13:06
В МВД Кыргызстана кадровые перестановки В МВД Кыргызстана кадровые перестановки
12:43
МИД рекомендует кыргызстанцам воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока
12:25
В Вашингтоне Акылбек Жапаров встретился с представителями крупных инвесткомпаний
12:25
Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
12:24
Государству в собственность вернули центральный автовокзал в Алайском районе