МИД рекомендует кыргызстанцам воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока

В связи с сохраняющейся напряженной обстановкой в регионе Ближнего Востока Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в регион. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По их данным, не рекомендуется ехать в Израиль, Иран, Сирию, Ирак, Ливан и на палестинские территории.

При этом гражданам, находящимся в этих странах, необходимо усилить меры собственной безопасности, до стабилизации обстановки.

Телефоны экстренной связи, по которым граждане Кыргызстана могут обратиться за помощью или консультацией: