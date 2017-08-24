В правительстве Кыргызстана появятся новые лица. Претендентов обсуждает СДПК

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Темир Джумакадыров может занять пост вице-премьер-министра, курирующего силовой блок, — Жениша Разакова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в парламентской фракции СДПК.

Сегодня социал-демократы рассматривают предложенный основным претендентом на пост главы кабмина Сапаром Исаковым состав правительства.

Ранее ИА «24.kg» сообщало, что место первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева может занять глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов. На эту же должность претендует и.о. главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев. Но ему достанется кресло Олега Панкратова. В правительстве он отвечает за интеграцию Кыргызстана в ЕАЭС.

Нынешнего первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева отправят в Министерство финансов.

Может лишиться портфеля и министр экономики Арзыбек Кожошев. Этот пост, вероятно, займет заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Артем Новиков.

Пост руководителя аппарата правительства Акылбека Осмоналиева может достаться Нурханбеку Момуналиеву. Он ранее при Асылбеке Жээнбекове (когда тот был спикером) возглавлял его пресс-службу.

На пост главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования предлагается заместитель председателя Улан Рыскулов. Возглавить Госкомитет связи может заместитель председателя правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Нурбек Абасканов.

Отметим, глава государства попросил торага Жогорку Кенеша созвать внеочередную сессию парламента. В понедельник Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в связи с тем, что баллотируется в президенты. Его кандидатура выдвинута на съезде социал-демократов 15 июля. ЦИК зарегистрировал Сооронбая Жээнбекова как кандидата в президенты.