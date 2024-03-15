12:01
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Власть

Депутаты отказались слушать отчет МЧС за 2023 год из-за отсутствия министра

На заседании парламентской фракции «Ишеним» депутаты отказались слушать отчет Министерства чрезвычайных ситуаций за 2023-й из-за отсутствия главы ведомства Бообека Ажикеева.

Нардепы должны были заслушать информацию о проделанной работе МЧС по итогам прошлого года и перспективных планах министерства на 2024-й.

На заседание прибыл заместитель министра ЧС Эдельбек Кулматов. Он пояснил, что Бообек Ажикеев находится в командировке в Джалал-Абаде на церемонии открытия нового здания.

«Пусть тогда завершит свои дела, потом рассмотрим. Передайте ему привет. Этого министра мы давно не видели. Если есть срочные дела, он должен позвонить. Этот вопрос мы поднимаем уже месяц», — сказал депутат Улугбек Ормонов.

В итоге парламентарии сняли с повестки отчет МЧС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289102/
просмотров: 426
Версия для печати
Материалы по теме
Двенадцать лишенных мандата. Кто и почему покинул Жогорку Кенеш
Депутат Айбек Алтынбеков просит построить дом для сотрудников аппарата ЖК
Выселение многоэтажки. Жильцы собрались у Жогорку Кенеша
Лишение мандата 13 депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию
Россия выделит 2,1 миллиарда рублей на реабилитацию хвостохранилищ Кыргызстана
МЧС предупреждает: на автодорогах Кыргызстана ожидается сход лавин
Муртазалиев vs Атазов. ЦИК обжалует решение суда о выборах в Свердловском районе
Зарплаты научных сотрудников КР почти в три раза ниже, чем в Таджикистане
Депутат недоволен, что замдиректора «Газпром Кыргызстан» игнорирует его
Депутат Тазабек Икрамов тоже выступил в поддержку своего коллеги Айбека Осмонова
Популярные новости
Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в&nbsp;авто. Депутаты против Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в авто. Депутаты против
Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за&nbsp;поддержку казино Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за поддержку казино
Посол США: Если НПО не&nbsp;смогут работать, мы&nbsp;не&nbsp;сможем оказывать помощь Посол США: Если НПО не смогут работать, мы не сможем оказывать помощь
Депутат предлагает принять меры на&nbsp;планы Казахстана ограничить продукцию из&nbsp;КР Депутат предлагает принять меры на планы Казахстана ограничить продукцию из КР
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
12:00
Все, что должен знать потребитель. Как защитить свои права и кто может помочь Все, что должен знать потребитель. Как защитить свои пр...
11:55
В Кыргызстане изменили правила регистрации абонентов сотовой связи
11:36
«Репортеры без границ» призывают президента КР не подписывать закон о НКО
11:09
В городе Ош хотят вырубить более тысячи больных деревьев
11:08
Маил Алияскаров ушел с поста замминистра сельского хозяйства