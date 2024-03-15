Депутаты отказались слушать отчет МЧС за 2023 год из-за отсутствия министра

На заседании парламентской фракции «Ишеним» депутаты отказались слушать отчет Министерства чрезвычайных ситуаций за 2023-й из-за отсутствия главы ведомства Бообека Ажикеева.

Нардепы должны были заслушать информацию о проделанной работе МЧС по итогам прошлого года и перспективных планах министерства на 2024-й.

На заседание прибыл заместитель министра ЧС Эдельбек Кулматов. Он пояснил, что Бообек Ажикеев находится в командировке в Джалал-Абаде на церемонии открытия нового здания.

«Пусть тогда завершит свои дела, потом рассмотрим. Передайте ему привет. Этого министра мы давно не видели. Если есть срочные дела, он должен позвонить. Этот вопрос мы поднимаем уже месяц», — сказал депутат Улугбек Ормонов.

В итоге парламентарии сняли с повестки отчет МЧС.