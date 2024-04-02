День отца, защита медиков, агитаторы на выборах. О чем говорили депутаты в марте

Март выдался не столь плодотворным на всякого рода депутатские инициативы. Первый месяц весны был богат на длинные выходные, а еще для всех правоверных мусульман начался священный месяц Рамазан.
К тому же нардепы во второй половине месяца отправились в округа и две рабочих недели выпали из графика.
Но кое-чем своих избирателей все же порадовать успели.
24.kg представляет мартовский топ идей парламентариев.
Зрим в корень
Депутат Жогорку Кенеша Медербек Алиев предложил установить в Кыргызстане День отца. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.
Он объяснил, что инициатива направлена на укрепление семьи.
«Неспроста наш народ в знак уважения называет великих людей «ата» — Бакай ата, Манас ата, и есть в народе такое понятие, как «жети ата» (семь поколений отцов)», — говорится в справке-обосновании.
Одна из основополагающих ценностей кыргызского народа — это почитание старших и уважение к младшим. Наш народ всегда бережно относился к своим вековым традициям, почитая и уважая мудрых, дальновидных старейшин. В сердце каждого кыргызстанца живет чувство благодарности к нашим заботливым отцам.Из справки-обоснования
Медербек Алиев отмечает — у традиции уважения и почитания отцов, признания важности их роли в воспитании детей глубокие корни у народов Кыргызстана.
Учите слова
В Жогорку Кенеше разрабатывают русско-кыргызский словарь законодательных терминов.
Состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы. Ее возглавил заместитель торага Нурланбек Азыгалиев.
По его словам, цель инициативы — упорядочить разъяснения, толкования терминов, которые используются в законах.
Вопрос о создании русско-кыргызского словаря встал после принятия в республике летом прошлого года закона о госязыке, когда чиновников и депутатов обязали говорить в стенах парламента и министерств исключительно на кыргызском языке.
«Сегодня появилось много новых международных терминов. Не зная их точного значения, мы используем данные термины по-разному», — отметил глава рабочей группы.
Основная цель инициативы — устранение путаницы в терминах, используемых при применении законов. Мы хотим привести их в единую систему, чтобы использовать в соответствии с требованиями государственного языка.Нурланбек Азыгалиев
Обругал матом врача? Получи штраф
Депутат парламента Айсулуу Мамашова предложила защитить медиков от неуравновешенных пациентов и их родственников. Она инициировала поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях.
По словам нардепа, медработников оскорбляют, а порой и бьют.
«Насилие в отношении медиков негативно сказывается на качестве медицинской помощи. Создает стрессовую обстановку, отвлекает врачей от их профессиональных обязанностей и может привести к ошибкам в диагностике и лечении», — говорится в справке-обосновании.
Автор предлагает ужесточить наказание.
В частности, за причинение легкого вреда здоровью предусматривается штраф от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов) либо исправительные работы от шести месяцев до года с лишением права занимать определенные должности.
За хулиганскую выходку — административное взыскание от 500 до 1 тысячи расчетных показателей или тюрьма сроком от трех до пяти лет.
Проявление неуважения к медработнику, то есть нецензурная брань, непристойное поведение, оскорбительные приставания, демонстрация неприличных жестов (знаков), карается штрафом в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов). Если речь идет о компании, к примеру, куда по вызову прибыла бригада врачей, то ей придется выплатить — 25 тысяч сомов.
Это харам
Депутат Марлен Маматалиев предлагает запретить использовать в наименовании микрофинансовых организаций и жилищных кооперативов слова, термины и определения религиозного характера. Он разработал и вынес на общественное обсуждение законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс.
По словам парламентария, в разные периоды кризиса на поверхность всплывают мошенники. Они строят финансовые пирамиды.
Чтобы привлечь клиентов, используют религиозный фактор.
К примеру, предлагают зарабатывать за счет выгодных «исламских инвестиций».
Могут и не платить
Дастан Бекешев предложил освободить от социальных выплат агитаторов и наблюдателей на выборах.
Иначе, как он считает, выборные кампании подорожают. Особенно это коснется депутатов местных кенешей, которые работают бесплатно.
«Такая большая текучка — сегодня он пришел поработать, завтра говорит: «Нет, я не буду работать». А мы хотим заставить их платить страховые выплаты. Поэтому я хочу предложить освободить их от уплаты страховых выплат в Соцфонд. В странах СНГ такого нет. Я посмотрел мировую практику», — сказал он.
Я, как участник выборов, нанимал агитаторов, наблюдателей — это такая головная боль найти их. Потому что все, кто ответственен, в основном работают, приходится находить тех, кто еще студент.Дастан Бекешев