День отца, защита медиков, агитаторы на выборах. О чем говорили депутаты в марте

Март выдался не столь плодотворным на всякого рода депутатские инициативы. Первый месяц весны был богат на длинные выходные, а еще для всех правоверных мусульман начался священный месяц Рамазан.

К тому же нардепы во второй половине месяца отправились в округа и две рабочих недели выпали из графика.

Но кое-чем своих избирателей все же порадовать успели.

24.kg представляет мартовский топ идей парламентариев.

1 Зрим в корень Депутат Жогорку Кенеша Медербек Алиев предложил установить в Кыргызстане День отца. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Он объяснил, что инициатива направлена на укрепление семьи. «Неспроста наш народ в знак уважения называет великих людей «ата» — Бакай ата, Манас ата, и есть в народе такое понятие, как «жети ата» (семь поколений отцов)», — говорится в справке-обосновании. Одна из основополагающих ценностей кыргызского народа — это почитание старших и уважение к младшим. Наш народ всегда бережно относился к своим вековым традициям, почитая и уважая мудрых, дальновидных старейшин. В сердце каждого кыргызстанца живет чувство благодарности к нашим заботливым отцам. Из справки-обоснования Медербек Алиев отмечает — у традиции уважения и почитания отцов, признания важности их роли в воспитании детей глубокие корни у народов Кыргызстана. ПОДРОБНЕЕ

2 Учите слова В Жогорку Кенеше разрабатывают русско-кыргызский словарь законодательных терминов. Состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы. Ее возглавил заместитель торага Нурланбек Азыгалиев. По его словам, цель инициативы — упорядочить разъяснения, толкования терминов, которые используются в законах. Вопрос о создании русско-кыргызского словаря встал после принятия в республике летом прошлого года закона о госязыке, когда чиновников и депутатов обязали говорить в стенах парламента и министерств исключительно на кыргызском языке. «Сегодня появилось много новых международных терминов. Не зная их точного значения, мы используем данные термины по-разному», — отметил глава рабочей группы. Основная цель инициативы — устранение путаницы в терминах, используемых при применении законов. Мы хотим привести их в единую систему, чтобы использовать в соответствии с требованиями государственного языка. Нурланбек Азыгалиев ПОДРОБНЕЕ

3 Обругал матом врача? Получи штраф Депутат парламента Айсулуу Мамашова предложила защитить медиков от неуравновешенных пациентов и их родственников. Она инициировала поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях. По словам нардепа, медработников оскорбляют, а порой и бьют. «Насилие в отношении медиков негативно сказывается на качестве медицинской помощи. Создает стрессовую обстановку, отвлекает врачей от их профессиональных обязанностей и может привести к ошибкам в диагностике и лечении», — говорится в справке-обосновании. Автор предлагает ужесточить наказание. В частности, за причинение легкого вреда здоровью предусматривается штраф от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов) либо исправительные работы от шести месяцев до года с лишением права занимать определенные должности. За хулиганскую выходку — административное взыскание от 500 до 1 тысячи расчетных показателей или тюрьма сроком от трех до пяти лет. Проявление неуважения к медработнику, то есть нецензурная брань, непристойное поведение, оскорбительные приставания, демонстрация неприличных жестов (знаков), карается штрафом в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов). Если речь идет о компании, к примеру, куда по вызову прибыла бригада врачей, то ей придется выплатить — 25 тысяч сомов. ПОДРОБНЕЕ

4 Это харам Депутат Марлен Маматалиев предлагает запретить использовать в наименовании микрофинансовых организаций и жилищных кооперативов слова, термины и определения религиозного характера. Он разработал и вынес на общественное обсуждение законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс. По словам парламентария, в разные периоды кризиса на поверхность всплывают мошенники. Они строят финансовые пирамиды. Чтобы привлечь клиентов, используют религиозный фактор. К примеру, предлагают зарабатывать за счет выгодных «исламских инвестиций». ПОДРОБНЕЕ