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Власть

День отца, защита медиков, агитаторы на выборах. О чем говорили депутаты в марте

Март выдался не столь плодотворным на всякого рода депутатские инициативы. Первый месяц весны был богат на длинные выходные, а еще для всех правоверных мусульман начался священный месяц Рамазан.

К тому же нардепы во второй половине месяца отправились в округа и две рабочих недели выпали из графика.

Но кое-чем своих избирателей все же порадовать успели.

24.kg представляет мартовский топ идей парламентариев.

1

Зрим в корень

Депутат Жогорку Кенеша Медербек Алиев предложил установить в Кыргызстане День отца. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Он объяснил, что инициатива направлена на укрепление семьи.

«Неспроста наш народ в знак уважения называет великих людей «ата» — Бакай ата, Манас ата, и есть в народе такое понятие, как «жети ата» (семь поколений отцов)», — говорится в справке-обосновании.

Одна из основополагающих ценностей кыргызского народа — это почитание старших и уважение к младшим. Наш народ всегда бережно относился к своим вековым традициям, почитая и уважая мудрых, дальновидных старейшин. В сердце каждого кыргызстанца живет чувство благодарности к нашим заботливым отцам.

Из справки-обоснования

Медербек Алиев отмечает — у традиции уважения и почитания отцов, признания важности их роли в воспитании детей глубокие корни у народов Кыргызстана.

2

Учите слова

В Жогорку Кенеше разрабатывают русско-кыргызский словарь законодательных терминов.

Состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы. Ее возглавил заместитель торага Нурланбек Азыгалиев.

По его словам, цель инициативы — упорядочить разъяснения, толкования терминов, которые используются в законах.

Вопрос о создании русско-кыргызского словаря встал после принятия в республике летом прошлого года закона о госязыке, когда чиновников и депутатов обязали говорить в стенах парламента и министерств исключительно на кыргызском языке.

«Сегодня появилось много новых международных терминов. Не зная их точного значения, мы используем данные термины по-разному», — отметил глава рабочей группы.

Основная цель инициативы — устранение путаницы в терминах, используемых при применении законов. Мы хотим привести их в единую систему, чтобы использовать в соответствии с требованиями государственного языка.

Нурланбек Азыгалиев

3

Обругал матом врача? Получи штраф

Депутат парламента Айсулуу Мамашова предложила защитить медиков от неуравновешенных пациентов и их родственников. Она инициировала поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях.

По словам нардепа, медработников оскорбляют, а порой и бьют.

«Насилие в отношении медиков негативно сказывается на качестве медицинской помощи. Создает стрессовую обстановку, отвлекает врачей от их профессиональных обязанностей и может привести к ошибкам в диагностике и лечении», — говорится в справке-обосновании.

Автор предлагает ужесточить наказание.

В частности, за причинение легкого вреда здоровью предусматривается штраф от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов) либо исправительные работы от шести месяцев до года с лишением права занимать определенные должности.

За хулиганскую выходку — административное взыскание от 500 до 1 тысячи расчетных показателей или тюрьма сроком от трех до пяти лет.

Проявление неуважения к медработнику, то есть нецензурная брань, непристойное поведение, оскорбительные приставания, демонстрация неприличных жестов (знаков), карается штрафом в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов). Если речь идет о компании, к примеру, куда по вызову прибыла бригада врачей, то ей придется выплатить — 25 тысяч сомов.

4

Это харам

Депутат Марлен Маматалиев предлагает запретить использовать в наименовании микрофинансовых организаций и жилищных кооперативов слова, термины и определения религиозного характера. Он разработал и вынес на общественное обсуждение законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс.

По словам парламентария, в разные периоды кризиса на поверхность всплывают мошенники. Они строят финансовые пирамиды.

Чтобы привлечь клиентов, используют религиозный фактор.

К примеру, предлагают зарабатывать за счет выгодных «исламских инвестиций».

5

Могут и не платить

Дастан Бекешев предложил освободить от социальных выплат агитаторов и наблюдателей на выборах.

Иначе, как он считает, выборные кампании подорожают. Особенно это коснется депутатов местных кенешей, которые работают бесплатно.

«Такая большая текучка — сегодня он пришел поработать, завтра говорит: «Нет, я не буду работать». А мы хотим заставить их платить страховые выплаты. Поэтому я хочу предложить освободить их от уплаты страховых выплат в Соцфонд. В странах СНГ такого нет. Я посмотрел мировую практику», — сказал он.

Я, как участник выборов, нанимал агитаторов, наблюдателей — это такая головная боль найти их. Потому что все, кто ответственен, в основном работают, приходится находить тех, кто еще студент.

Дастан Бекешев


 
Ссылка: https://24.kg/vlast/290452/
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