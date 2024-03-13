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Власть

Выселение многоэтажки. Жильцы собрались у Жогорку Кенеша

Возле Жогорку Кенеша собрались 80 семей, которых выселили из спорного дома на улице Суеркулова. Об этом на заседании парламента сообщила депутат Шарапаткан Мажитова.

По ее словам, людям некуда идти и они просят до 1 мая не выселять их.

«Правоохранительные органы силой их выгнали из дома. Пусть хотя бы до окончания следственных дел не будут выселять их. Если узнает мировое сообщество, это ударит по имиджу Кыргызстана. Мы не получим авторитета, если, защищая инвесторов, выгоним своих соотечественников из дома», — заявила Шарапаткан Мажитова.

С коллегой согласилась и депутат Надира Нарматова. «Они меня 10 минут держали и просили решить их проблему. Нужно решить вопрос кабмину совместно с мэрией. Нельзя играть с судьбами 80 людей, оставшихся без дома. Неправильно, что они пришли к Жогорку Кенешу. Это должна решать исполнительная власть», — сказала она.

Другой депутат Мирлан Самыйкожо предложил собрать подписи и попросить кабмин не выселять жильцов из дома, пока не выйдет решение суда.

Дастан Бекешев считает, что в этом есть чей-то интерес. Он заявил, что направлял письма по этому поводу еще год назад.

«Наверное, есть чей-то интерес, потому что до этого ни прокуратура, ни другие органы не обращали внимания на это, а в этом году выселяют. Здесь надо делать разборку. Сейчас мэрия собирается выселить граждан, проживающих на улице Субанбердиева, 102. Они 15 лет стояли в очереди, чтобы получить эти квартиры и выселить их за столько лет проживания — это несправедливо. Вот некоторым гражданам, кто захватил земли, им провели амнистию, а эти жители они не захватывали и выселять их — это очень неправильно. Я не знаю, как на это смотрит кабмин», — возмутился он.

Парламентарии потребовали дать протокольное задание и решить проблему жильцов.

Напомним, в Бишкеке пытались выселить жильцов из дома возле Орто-Сайского рынка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288898/
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