Лишение мандата 13 депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию

Депутат Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию по лишению 13 нардепов мандатов. Об этом он сказал на заседании парламента.

«Давайте создадим комиссию по этому вопросу. Из 90 депутатов 13 лишились мандата. Мы всегда твердим, что это незаконно. Они топчут наши права. Так не должно быть. Это другая ветвь власти, народные избранники. Вы, как спикер, должны отреагировать. Шайлообек Карыбекович (Атазов. — Прим. 24.kg.) правильно сказал. Говорим, что живем в демократическом обществе, есть свобода слова. Хорошо. Давайте тогда создадим комиссию», — сказал Чингиз Айдарбеков и попросил поставить его предложение на голосование.

Спикер парламента Нурланбек Шакиев ответил, что, согласно регламенту, указанный вопрос для начала нардепы должны обсудить в комитете, затем предложение должно поступить в письменном виде в ЖК.

Отметим, среди депутатов 7-го созыва мандатов лишились Орозайым Нарматова, Омурбек Бакиров, Жаныбек Абиров, Фарходбек Алимжанов, Фархат Исмаилов, Нурланбек Ражабалиев, Искендер Матраимов, Эмиль Жамгырчиев.

Нардеп Адахан Мадумаров находится под стражей.