Двенадцать лишенных мандата. Кто и почему покинул Жогорку Кенеш

Накануне депутат Айбек Осмонов досрочно прекратил свои полномочия. И, судя по политической повестке, он не последний, кто покинет Жогорку Кенеш. За два года работы парламента 12 народных избранников лишились мандата. Еще один — Адахан Мадумаров — уже полгода находится под арестом.

24.kg решило напомнить, сколько парламентариев седьмого созыва за два года добровольно-принудительно покинули депутатские кресла и почему. Поддельные дипломы

Наличие высшего образования у народного избранника — обязательное требование закона. Если оно нарушено, ЦИК уполномочена лишить за это мандата. На основании этого лишились его Орозайым Нарматова, Фархат Исмаилов и Фарходбек Алимжанов.

Фото из интернета. Орозайым Нарматова

Орозайым Нарматова от партии «Бутун Кыргызстан» просидела в депутатском кресле не больше двух недель. 29 декабря 2021-го парламентарии официально приступили к работе. 20 января 2022 года Центризбирком, основываясь на информации ГКНБ и Минобразования, лишил Орозайым Нарматову мандата депутата из-за незаконно полученного диплома о высшем образовании.

Оспаривать решение ЦИК она не стала. На ее место в парламент пришла бывшая следователь Айгуль Айдарова.

Фото из интернета. Фарходбек Алимжанов

В апреле 2022-го в Центризбирком поступили материалы ГКНБ по документам о высшем образовании еще двух депутатов Жогорку Кенеша Фархата Исмаилова (фракция «Ата Журт Кыргызстан») и Фарходбека Алимжанова («Альянс»). Но вопрос о лишении их мандата ЦИК рассмотрела спустя год и лишила обоих мандата.

В июле 2023-го Центризбирком отменил регистрацию Фарходбека Алимжанова. Поводом послужило предложение Минобразования об аннулировании результатов экзаменов и отзыве диплома ОшГУ, как и степени магистра, полученной им в Академии управления при президенте Кыргызстана. Отмечается, что диплом о высшем образовании был выдан Фарходбеку Алимжанову с грубыми нарушениями.

Вместо него в парламент пришла Айсулуу Мамашова.

Фото из интернета. Фархат Исмаилов

Аналогичное решение ЦИК приняла и по Фархату Исмаилову. Как выяснилось, по данным комиссии Министерства образования и науки, он не значился в списке студентов КНУ в указанные им годы. Его диплом по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» признан недействительным, как и полученная позже степень магистра юриспруденции.

Вакантное место депутата занял Чынберди Толонов.

Поменяли мандат на должность

Бывший лидер фракции «Ата Журт Кыргызстан» Бакыт Торобаев поменял мандат депутата на должность в кабинете министров в марте 2022-го. Он отметил, что планировал работать нардепом до конца своего срока, но поступило предложение от президента, от которого, видимо, не смог отказаться. Бакыт Торобаев стал заместителем председателя кабмина.

Фото из интернета. Бакыт Торобаев

Вместо него парламентарием стал бывший таможенник Абдыбахаб Боронбаев, который в последующем тоже лишился мандата.

Лидер партии «Альянс» Алтынбек Сулайманов покинул парламент, не проработав и двух месяцев. В феврале 2022 года он был назначен полномочным представителем главы государства в Иссык-Кульской области. В августе сообщалось, что Садыр Жапаров объявил замечание полпреду за недостатки в реализации Указа президента «О неотложных мерах по охране экологии озера Иссык-Куль». В сентябре чиновник подал в отставку.

Фото из интернета. Алтынбек Сулайманов

Вместо Алтынбека Сулайманова мандат получил экс-замглавы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев. Но и он в этом году остался без депутатского кресла. Уголовные дела

Избранный депутат по Кок-Жарскому одномандатному округу № 4 Омурбек Бакиров лишился мандата 26 августа 2023-го. 29 августа его забрали на допрос в УВД Ошской области. Бакирова обвинили в подкупе голосов избирателей. Он связал это с тем, что проголосовал против законопроекта по Кемпир-Абадскому водохранилищу.

Фото из интернета. Омурбек Бакиров

17 ноября 2022 года на общем заседании парламента при рассмотрении законопроекта о делимитации кыргызско-узбекской границы Омурбек Бакиров вступил в словесную перепалку с председателем Госкомитета национальной безопасности Камчыбеком Ташиевым. Через несколько дней нардепа вывели из рабочего кабинета на седьмом этаже здания парламента.

Вместо Омурбека Бакирова депутатом стал второй по количеству набранных голосов Равшанбек Рысбаев.

Фото из интернета. Эмиль Жамгырчиев

В феврале этого года ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата ЖК Эмиля Жамгырчиева на основании поданного им заявления.

Незадолго до этого на него возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы. Парламент дал согласие на привлечение нардепа к ответственности. Узнав об этом, а также из-за страха оказаться за решеткой Эмиль Жамгырчиев выпрыгнул из окна кабинета народной избранницы Нилуфар Алимжановой на втором этаже и сбежал.

Через день на заседании Жогорку Кенеша председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Эмиль Жамгырчиев незаконно пересек границу, встречался с узбекским кримавторитетом Салимбаем. Но глава спецслужб обещал, что сажать Жамгырчиева не будут. Однако его вскоре задержали и отпустили после лишения мандата.

Фото из интернета. Жаныбек Абиров

Депутат по Ленинскому одномандатному округу № 26 Жаныбек Абиров сдал мандат в марте 2023-го, после резонансного инцидента с избиением сотрудника ГБР. За действия коллеги сначала извинился его соратник Фарходбек Алимжанов. Сам участник потасовки два дня был недоступен для комментариев, но потом все-таки извинился перед пострадавшим. Однако мандат все же пришлось сдать.

В округе были объявлены новые выборы, в которых Жаныбек Абиров тоже порывался участвовать, но Центризбирком не допустил его.

Новым нардепом вместо Абирова стал Кубанычбек Самаков — сын экс-депутата Карганбека Самакова, фигуранта уголовного дела о незаконной трансформации земель. За связи с Матраимовым

Депутаты Жогорку Кенеша один за другим начали терять мандат после выпуска сюжета на телеканале «Регион ТВ», принадлежащем главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, о связях отдельных нардепов с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым, признанным виновным в коррупции.

Первым ЦИК досрочно прекратила полномочия народного избранника Абдыбахаба Боронбаева, который до прихода в парламент возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали бизнесмену Саидбеку Зулпуеву. Центризбирком также досрочно прекратил полномочия депутатов ЖК Искендера Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Айбека Осмонова.

Нардеп Шайлообек Атазов выступил с заявлением в связи с угрозой лишиться мандата. По его словам, досрочного прекращения его полномочий уже два года добивается генпрокурор Курманкул Зулушев, который должен подать в отставку за дружбу с коррумпированным таможенником.

Народная избранница Надира Нарматова также призналась в связях с Райымбеком Матраимовым, но сдавать мандат не готова.